Там бурхлива хімія: Дженніфер Лопес після розлучення з Беном Аффлеком зніметься у фільмі з актором-красенем

Дженніфер Лопес після розлучення з Беном Аффлеком прагне не тільки втілити останні події у своєму житті у музику, а й готова почати роботу над новим кінопроєктом. Джерело повідомило, що вона буде працювати з Бреттом Голдштейном, який раніше зізнався, що закоханий в артистку. Тому поки Бен зайнятий колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, Лопес зробила крок вперед у своїй професійній кар'єрі, пише The News.

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Однак джерело зазначило, що між Джей Ло та Голдштейном «справжня бурхлива хімія», яка виникає на тлі заяв про те, що Аффлек повернувся в обійми своєї колишньої дружини Гарнер.

«Тож, можливо, у цій новій дружбі є трохи помсти, якщо вона піде на наступний рівень, — заявив інсайдер. — Після дуже важкого початку 2025 року Дженніфер не може дочекатися, щоб почати новий проєкт. І, безумовно, допомагає те, що вона працюватиме з такою дуже красивою та розумною зіркою, як Бретт».

Для тих, хто не знає, Голдштейн висловив своє захоплення Джей Ло в нещодавньому подкасті. Він похвалив гру Лопес у фільмі 2019 року «Хастлери» та назвав його «найсексуальнішим фільмом» року.

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Дженніфер Лопес, своєю чергою, теж натякнула на романтичні стосунки з Бреттом.

Фото: Getty Images

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