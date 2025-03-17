Це неповага: коханий Дженніфер Гарнер злий через її фото з колишнім чоловіком

Кажуть, що у Дженніфер Лопес і Дженніфер Гарнер немає конфліктів, незважаючи на те, що остання проводить більше часу з їхнім спільним колишнім чоловіком Беном Аффлеком, пише Page Six.

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Лопес, яка врегулювала розлучення з Аффлеком у січні, і Гарнер, яка розлучилася з володарем премії «Оскар» у 2015 році, є «друзями», які залишаються на зв’язку, повідомило джерело.

«Дженніфер Лопес звертається до Дженніфер Гарнер щодо своїх дітей. Вони друзі, — додав інсайдер. — Вони справді знайшли чудову жіночу систему підтримки та спілкування».

На початку березня Гарнер і Аффлек мило посміхалися, коли їх сфотографували на святкуванні 13-го дня народження спільного сина Семюеля.

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Пізніше джерело розповіло Page Six, що 55-річна Лопес була «розлючена» через фотографії колишніх, які виглядали дуже милими.

Однак інший інсайдер заперечив, що співачку турбували ніжні кадри. Мовляв, вона навіть не бачила їх.

«Вона повністю зосереджена на своєму житті, своєму зростанні та своєму щасті», — повідомило друге джерело.

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Тим часом Аффлек проводить більше часу з Гарнер, своєю першою колишньою дружиною. Аффлек і Гарнер, які були одружені з 2005 по 2018 рік, завжди підтримували тісні стосунки як батьки своїх трьох дітей: 19-річної Вайолет, 16-річної Серафіни та 13-річного Семюеля.

«Вони розділили опіку та були друзями, коли справа доходила до ситуацій, пов’язаних із їхніми дітьми, і за ці роки вони справді побудували близьку дружбу та перебувають на одній хвилі у багатьох відношеннях», — повідомило джерело в січні.

Дженніфер Гарнер зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером з 2018 року. Але він, кажуть, не в захваті від того, що побачив фотографії своєї дівчини з її колишнім чоловіком — і навіть «поставив Джен ультиматум».

«Він більше не хоче бачити нічого подібного, інакше у нього не буде іншого вибору, окрім як піти, — поділився інсайдер. — Джон знає, що між Джен і Беном нічого не відбувається, але він не вважає ці фотографії гарними, і вважає, що це неповага до їхніх стосунків».

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Раніше повідомлялося, що Бен Аффлек хоче другого шансу з Дженніфер Гарнер.

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