Ніхто не очікував того, що стало відомо про життя Дженніфер Лопес після її розлучення з Беном Аффлеком. Згідно з останніми повідомленнями, співачка переживала важкий період і потребувала допомоги, щоб подолати труднощі. Хоча здавалося, що її шлюб з голлівудським актором буде довгим, все закінчилося не так, як всі очікували, пише e-noticies.cat.

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Через два місяці після розірвання стосунків з Аффлеком стало відомо, що Дженніфер Лопес шукає емоційної підтримки.

55-річна співачка, яка завжди була відома силою свого характеру, визнала, що їй потрібна допомога, щоб рухатися вперед. Здається, ситуація виявилася складнішою, ніж багато хто міг собі уявити, і тепер вона вживає заходів, щоб її «вилікувати».

З іншого боку, Бен Аффлек, схоже, переживає зовсім іншу фазу. Після розлучення Аффлек «у набагато кращому настрої» і, здається, насолоджується новим етапом свого життя. Джерело стверджує, що 52-річний актор відчуває себе оновленим і готовим продовжувати свої особисті та професійні проєкти.

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Очевидно щасливий Аффлек, як повідомляється, не підтримує регулярні контакти з Дженніфер Лопес. За словами інформатора, єдина причина їх розмов — питання, пов'язані зі школою їхніх дітей.

«Бен не тримає зла на Дженніфер, але вважає за краще триматися на відстані», — прокоментувало джерело в оточенні актора.

Крім того, те ж джерело підкреслило, що Бен Аффлек не бачить сенсу залишатися близькими друзями зі співачкою.

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Бена Аффлека кілька разів бачили з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Це викликало припущення про можливе примирення. Папарацці зняли Аффлека і Гарнер разом на дні народження їхнього сина Семюеля, що підігріло чутки про другий шанс у колишньої пари.

Під час святкування Бен Аффлек був сфотографований обіймаючим Гарнер за талію, а вона зосередилася на грі в пейнтбол. Вони сміялися і розмовляли, що змусило шанувальників припустити можливість примирення. Як стверджують джерела в оточенні актора, він «хоче ще одного шансу» з колишньою дружиною, хоча усвідомлює, що зараз не той час, щоб намагатися відродити їхні стосунки.

Тим не менш, ситуація не виглядає взаємною з боку Дженніфер Гарнер. Джерело в оточенні актриси запевнило, що вона не поділяє такого бажання примирення.

Майбутнє Бена Аффлека і Дженніфер Лопес здається невизначеним, а актор, незважаючи на видиме щастя, продовжує боротися з відгомонами свого розлучення. Тим часом Дженніфер Лопес вирішила зосередитися на своєму особистому зростанні та пошуку підтримки, щоб подолати цей важкий момент у своєму житті. Здається, вони мають різні шляхи, хоча зв’язок через їхніх дітей залишається важливим фактором у їхньому житті.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розповіла про нові романтичні стосунки.

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