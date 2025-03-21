«Один місяць, мій маленький янголе»: знаменита спортсменка втратила дитину (фото)

У родині зірки світового гандболу та збірної Чехії 29-річної Маркети Єржабкової сталася трагедія — у неї стався викидень, повідомляє blesk.cz. Раніше дружина зірки НХЛ виклала в мережі знімок мертвонародженої дочки.

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Переможниця Ліги чемпіонів Єржабкова оголосила про свою вагітність у середині січня. У неї та її коханого Томаша, з яким вони разом уже десять років, улітку мала народитися перша дитина.

«Я з нетерпінням чекаю наступних місяців та повернення на майданчик», — сказала тоді гандболістка, яка виступає за датський клуб «Ікаст».

Томаш та Маркета

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Однак наступні місяці перетворилися на жах. Як зізналася в соціальних мережах скорботна Маркета, нещодавно вона втратила дитину.

«Один місяць, мій маленький янголе. Відчуваю безнадійність і безпорадність, смуток та любов. Відчуваю сильний біль. Коли слова нічого не замінюють і не повертають, а залишають після себе тільки спогади та інші життєві випробування», — написала Маркета Єржабкова, додавши чорно-білу фотографію свого живота, що округлився, на якому лежить її рука.

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Додамо, що Маркета Єржабкова перейшла до датського «Ікаста» з норвезького «Вайперса», з яким виграла Лігу чемпіонів і стала найкращим гравцем «фіналу чотирьох». У 2023-му чешка стала найкращим бомбардиром чемпіонату світу, а минулого сезону закинула найбільше м'ячів у Лізі чемпіонів.

До речі, старший брат Маркети — 33-річний Якуб Єржабек — хокеїст збірної Чехії та володар Кубка Стенлі у складі клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз».

Маркета з братом-хокеїстом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у знаменитого суперника Тайсона Ф'юрі Френсіса Нганну помер 18-місячний син.

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Фото EHF, Instagram

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