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Спорт

У родині Френсіса Нганну сталася страшна трагедія

10:27 30 квітня 2024
Френсіс Нганну

Титулований боєць UFC Френсіс Нганну, який зумів у дебютному бою у професіональному боксі відправити в ноудаун самого Тайсона Ф'юрі, повідомив про смерть свого синочка, якому було лише 18 місяців.

«Надто рано, щоб піти, але його вже немає. Мій маленький хлопчик, мій друг, мій партнер Кобі був сповнений життя та радості. Тепер він лежить бездиханий. Я кричу його ім'я знов і знов, але він не відповідає. Біля нього я відчував найсвітліший бік. А зараз не розумію, хто я взагалі такий. Життя дуже несправедливе. Вона б'є нас туди, де найболючіше.

Як ви впораєтеся з такими моментами? Як далі жити? Будь ласка, допоможіть мені. Поділіться зі мною ідеями та порадами. Тому що я справді не знаю, як з цим впоратися", — написав Френсіс Нганну на тлі фотографії з маленьким сином і поряд із смайликом із розбитим серцем.

«Мені дуже шкода чути про вашу втрату, Френсісе, я молюся в цей час з вами та вашою родиною», — написав у соцмережі легенда UFC Конор Макгрегор.

Нагадаємо, що колишній чемпіон UFC у важкій вазі 37-річний уродженець Камеруну Френсіс Нганну виграв 17 із 20 поєдинків. У дебютному бою у професіональному боксі він гідно поступився непереможно Тайсону Ф'юрі, а в другому поєдинку був нокаутований Ентоні Джошуа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина зірки НХЛ виклала в мережі знімок мертвонародженої дочки .

Фото Getty Images

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