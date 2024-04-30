У родині Френсіса Нганну сталася страшна трагедія

Титулований боєць UFC Френсіс Нганну, який зумів у дебютному бою у професіональному боксі відправити в ноудаун самого Тайсона Ф'юрі, повідомив про смерть свого синочка, якому було лише 18 місяців.

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«Надто рано, щоб піти, але його вже немає. Мій маленький хлопчик, мій друг, мій партнер Кобі був сповнений життя та радості. Тепер він лежить бездиханий. Я кричу його ім'я знов і знов, але він не відповідає. Біля нього я відчував найсвітліший бік. А зараз не розумію, хто я взагалі такий. Життя дуже несправедливе. Вона б'є нас туди, де найболючіше.

Як ви впораєтеся з такими моментами? Як далі жити? Будь ласка, допоможіть мені. Поділіться зі мною ідеями та порадами. Тому що я справді не знаю, як з цим впоратися", — написав Френсіс Нганну на тлі фотографії з маленьким сином і поряд із смайликом із розбитим серцем.

«Мені дуже шкода чути про вашу втрату, Френсісе, я молюся в цей час з вами та вашою родиною», — написав у соцмережі легенда UFC Конор Макгрегор.

Нагадаємо, що колишній чемпіон UFC у важкій вазі 37-річний уродженець Камеруну Френсіс Нганну виграв 17 із 20 поєдинків. У дебютному бою у професіональному боксі він гідно поступився непереможно Тайсону Ф'юрі, а в другому поєдинку був нокаутований Ентоні Джошуа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина зірки НХЛ виклала в мережі знімок мертвонародженої дочки .

Фото Getty Images

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