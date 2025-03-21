41.19 / 41.75 44.70 / 45.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Україна U21 не змогла обіграти ще одного учасника Євро-2025: відео матчу

19:56 21 березня 2025
Україна U21 – Словенія U21

У п'ятницю, 21 березня, молодіжна збірна України з футболу, яка отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2025, зіграла на арені Bellis Deluxe Stadium у турецькому Белеку товариський матч проти ще одного учасника чемпіонату Європи — команди Словенії.

Україна U21 — Словенія U21 — 1:1

Україна: Нещерет, Крупський (Роман, 46), Салюк, Михавко (Козик, 46), Кузик (Вівчаренко, 77), Бражко (Варфоломєєв, 46), Рубчинський (Яцик, 46), Царенко (Федор, 46), Крушинський (Хлань, 46), Велетень (Брагару, 46), Краснопір (В'юнник, 46).

Голи: Велетень (15) — Бегіч (5).

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у другому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині підопічні іспанця Унаї Мельгоси зіграють у вівторок, 25 березня, зі своїми однолітками з Польщі (початок — о 16:00).

Додамо, що на Євро-2025 в Словаччині українська «молодіжка» виступить у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошице — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

РЕКЛАМА

Фото uaf.ua

48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 21 березня. Фото Pixabay

Рибам — пропозиція, від якої не можна відмовитись, а Дівам — спокій і лише спокій: що несе знакам Зодіаку п'ятниця, 21 березня

Закарпатська сіль

Директор Тереблянського родовища втік до Німеччини, залишивши підприємство у кризі, — ЗМІ

Кіркоров-старший та Алла Пугачова. Фото — скріншот архівного відео

Похорони Кіркорова: стало відомо, чи прилетить в росію Алла Пугачова

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту