Україна U21 не змогла обіграти ще одного учасника Євро-2025: відео матчу

У п'ятницю, 21 березня, молодіжна збірна України з футболу, яка отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2025, зіграла на арені Bellis Deluxe Stadium у турецькому Белеку товариський матч проти ще одного учасника чемпіонату Європи — команди Словенії.

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Україна U21 — Словенія U21 — 1:1

Україна: Нещерет, Крупський (Роман, 46), Салюк, Михавко (Козик, 46), Кузик (Вівчаренко, 77), Бражко (Варфоломєєв, 46), Рубчинський (Яцик, 46), Царенко (Федор, 46), Крушинський (Хлань, 46), Велетень (Брагару, 46), Краснопір (В'юнник, 46).

Голи: Велетень (15) — Бегіч (5).

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Нагадаємо, що у другому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині підопічні іспанця Унаї Мельгоси зіграють у вівторок, 25 березня, зі своїми однолітками з Польщі (початок — о 16:00).

Додамо, що на Євро-2025 в Словаччині українська «молодіжка» виступить у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошице — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

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Фото uaf.ua

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