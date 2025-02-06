Україна U21 дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату Європи: підсумки жеребкування

У четвер, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного циклу чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд, за підсумками якого своїх суперників дізналася Україна U21, яка раніше отримала опонентів у фінальному турнірі Євро-2025.

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Команда іспанця Унаї Мельгоси, що була сіяна з першого «кошика» і тому уникла топових суперників, зіграє в групі Н з Хорватією, Угорщиною, Туреччиною та Литвою (відбірний турнір пройде з 17 березня 2025 року по 6 жовтня 2026-го).

Інші відбірні групи Євро-2027 за підсумками жеребкування сформували (росія недопущена до Євро, Ліхтенштейн не заявився на кваліфікацію):

Група А. Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.

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Група B. Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.

Група C. Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.

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Група D. Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.

Група E. Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.

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Група F. Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.

Група G. Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія та Герцеговина.

Група I. Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, Білорусь.

До фінального турніру чемпіонату Європи автоматично вийдуть переможці дев'яти груп та найкраща з команд, що посіли другі місця. А ще вісім других збірних визначать володарів чотирьох путівок на Євро-2027 у стикових поєдинках.

Додамо, що фінальний турнір молодіжного Євро-2027 приймуть по чотири стадіони в Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та Сербії (Нови Сад, Лозниця, Лісковац, Заєчар), які здобули путівки до вирішального раунду змагань автоматично. За підсумками чемпіонату Європи визначаться учасники Олімпійських ігор 2028 року за квотою УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у відборі на Євро-2025 сенсаційно обіграла Англію .

Фото uaf.ua

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