Україна U21 назвала склад на спаринги зі Словенією та Польщею перед Євро-2025

Тренерський штаб молодіжної збірної України з футболу, яка дізналася своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2025, оприлюднив склад команди на товариські матчі під час збору в Туреччині — 21 березня проти Словенії та 25 березня проти Польщі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Іспанський наставник «жовто-синіх» Унаї Мельгоса розраховує у спарингах на 23 футболісти:

воротарі — Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина);

захисники — Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козік («Колос»), Віталій Роман («Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»);

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півзахисники — Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос»), Денис Кузик («Кривбас»), Олег Федор («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (всі — «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Борис Крушинський («Полісся»);

нападники — Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Карпати»).

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Нагадаємо, що у фінальному турнірі чемпіонату Європи у Словаччині молодіжна збірна України, яка дійшла на Євро-2023 до півфіналу, зіграє на груповій стадії з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

Фото uaf.ua

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