Кейт Міддлтон у зеленому вбранні взяла участь у параді на день Святого Патрика

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон продовжує доводити британцям, що вже повністю вилікувалася від важкої хвороби: після відвідування важливого матчу з регбі вона з'явилася вчора, 17 березня, на щорічному параді на День святого Патрика.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть британські ЗМІ, що нагадуючи, що минулого року майбутня королева була змушена пропустити даний захід.

Відповідно до зеленої тематики свята (цей колір вважається символом Ірландії і Святого Патрика) Кейт знову одягла пальто від Alexander McQueen, яке вже було на ній під час поїздки до Бостона наприкінці 2022 року. Пальто Кейт поєднала з сумкою Love Letter Top Handle від дизайнера Грейс Хан та темно-зеленими капелюшком та шарфом

Кейт оцінила смак ірландського пива. Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

РЕКЛАМА

Цього року захід є особливо значущим, оскільки полк відзначає своє 125-річчя.

За традицією Кейт вручила символічні трилисники офіцерам та прапорщикам, а також погладила талісман полку, ірландського вовкодава Турлоу Мор.

Принцеса з пухнастим талісманом полку. Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

РЕКЛАМА

Ось уже понад сто років жінки з королівської родини дотримуються традиції дарувати трилисники Ірландської гвардії у День святого Патрика.

Кейт не тільки роздавала трилисники, а й поклала гроші на барну стійку — за них будуть куплені «веселі» напої для солдатів.

«Це найменше, що я можу зробити», — сказала з посмішкою Кейт.

Тепле спілкування з родинами гвардійців. Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

РЕКЛАМА

Востаннє принцеса брала участь у параді в 2023 році, коли відвідала Ірландську гвардію в День святого Патрика разом із принцом Вільямом у казармах Монс в Олдершоті, графство Хемпшир, після того, як прийняла на себе роль полковника від свого чоловіка. Торік гвардійці тричі прокричали «ура» на честь відсутнього полковника, допоки принцеса проходила лікування.

У 2023 році Кейт з'явилася на параді в День святого Патрика в бірюзовому вбранні з голови до ніг, включаючи зшите на замовлення пальто від Кетрін Вокер з коміром-стійкою та ґудзиками, розташованими на однаковій відстані один від одного, як у форми Ірландської гвардії. У 2022 році Кейт одягла зелене вовняне пальто від Laura Green London у поєднанні з капелюхом і аксесуарами, що підходять за кольором. До цього, в 2019 році, принцеса Уельська одягла пошите на замовлення темно-зелене пальто від Alexander McQueen.

Також нагадаємо, як принц Вільям насмішив британців під час відвідин Уельсу.

27

Читайте нас у Facebook