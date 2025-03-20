Три роки рятував життя на передовій: на Донеччині загинув бойовий медик із Хмельниччини

Теофіпольська громада назавжди попрощалась з бойовим медиком 110-ої Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України — 52-річним Сергієм Францішкевичем. Його відданість національній ідеї, його людяність були джерелом натхнення для всіх, хто його знав, повідомляють у селищній раді.

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«Сергій закінчив Чемеровецьке медичне училище, де здобув середню спеціальну медичну освіту. Далі взявся працювати у Теофіпольській центральній районній лікарні, потім — фельдшером „швидкої допомоги“. За час роботи в складі бригади екстреної медичної допомоги зарекомендував себе як відповідальний, сумлінний і кваліфікований працівник. Дисциплінований і пунктуальний, користувався повагою в колективі. З дружиною Валентиною виростили двох дітей Владиславу та Радослава».

Як відданий патріот, після початку повномасштабного вторгнення Сергій Францішкевич 8 березня 2022 року, добровільно вступив до лав Збройних сил України.

«Сержант проходив службу на посаді санітарного інструктора лікувального відділення медичної роти. Три роки він рятував життя нашим воїнам. У 2023 році Сергій був відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «За збережене життя». 17 червня 2024 року був нагороджений відзнакою Міністра оборони України «За поранення».

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На жаль, під час виконання службових обов’язків 7 березня 2025 року Сергій Францішкевич загинув внаслідок влучання КАБом ворога біля села Мирне Донецької області.

Поховали героя на кладовищі селища з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на фронті офіцера з Київщини.

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