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Події

Жахлива трагедія в Києві: семирічний хлопчик помер у кабінеті приватного стоматолога

14:32 22 березня 2025
Документування обставин смерті. Фото Поліції Києва

У Києві лікарська помилка коштувала смерті дитині. Як повідомили у Поліції Києва, в одній зі приватних клінік помер 7-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря- стоматолога.

Попри всі зусилля бригади швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, пацієнт помер.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції.

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«Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події», — заявляють правоохоронці.

Раніше ж «ФАКТИ» писали про обставини смерті однорічної дитини з Кіровоградщини, яка також настала після ін'єкції.

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