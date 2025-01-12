У Тернополі судитимуть лікарів через смерть однорічної дитини під час операції: що сталося

В грудні 2023 року у Львові сталася трагедія — 5-річний хлопчик впав в кому під час операції з видалення молочних зубів, яку лікарі проводили під загальною анестезією, і згодом помер. А незадовго до цього, вже на Тернопільщіні, за схожих обставин помер хлопчик, якому не було й двох років.

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Як повідомляють в Тернопільській окружній прокуратурі, стоматологу однієї з тернопільських лікарень повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини.

В прокуратурі нагадали, що трагедія сталася восени 2023 року, коли батьки маленької дити з множинним карієсом зубів звернулися по медичну допомогу. Дитину скерували на операцію під наркозом.

«І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі», — зазначили в прокуратурі.

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Під час операції, яку призначили на 13 листопада 2023 року, у дитини почав падати тиск крові. Хлопчика шпиталізували у реанімаційне відділення, де дитина й померла. На той час їй був 1 рік 10 місяців.

Експертиза встановила, що причиною смерти стала гостра легенево-серцева недостатність. В прокуратурі додали, що лікарю-анастезіологу, яка брала участь в оперативному втручанні, 13 грудня 2024 року повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

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Ексклюзивний матеріал «Є відео з операційної. Поки не можу знайти сили подивитися його»: батько малюка, який помер після видалення зубів, розповів подробиці трагедії" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото Pixabay

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