Так готують зірки: Kamenskux рекомендувала страви, які допоможуть зменшити «пузанчик», а Volkanov показав, чим радує свою маму

Поки репер-менеджер Потап постійно шукає «заміну» своїй дружині Насті Каменських (сподіваємось, лише на словах), вона змушена контролювати свій раціон, щоб не набирати зайвої ваги.

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Як це можна робити, Анастасія показала у соціальній мережі.

«Я вчуся більше дбати про себе і не перевантажувати організм, але любов до режиму залишається незмінною, а з нею — вміння швидко приводити себе до ладу. Тому щоразу відчуваючи потребу в перезавантаженні, повертаю більш суворий режим харчування і стараюсь готувати їжу з вечора на день уперед», — написала наша зіронька.

Також вона додала, що зараз у неї увімкнено «режим super straight».

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«Дуже сувора дієта, щоб зменшити свій пузанчик», — пояснила виконавиця.

Щодо сніданку: спершу Анастасія відварює курячі ніжки, гречку і броколі. Разом із тим зірка смажить філе лосося і готує салат з авокадо, а потім розкладає все по коробочках.

Також вона підсмажує томати і робить омлет з двох білків (без жовтків).

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За три тижні такого харчування Настя втратила три з половиною кілограми.

Співак Dima Vokanov теж збирався порадувати маму вправністю на кухні, але потім подумав, що такому молодому красеню до одруження рано забивати собі голову приготуванням їжі (все одно ніхто не повірить, що він це робить від щирого серця), тому знявся у рекламі одного з косметичних брендів і подарував косметику мамі – заодно і порадував шанувальників тим, яка молода і гарна у нього мама.

Цим Діма заспокоїв багатьох людей, адже показав, що його вчинки контролюють старші люди, а то після останнього кліпу багато хто почав боятися, що Дмитро може вибрати неправильний життєвий шлях.

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Також радимо звернути увагу на дієту актора Тома Круза, який завжди виглядає «на 30 років молодшим».

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