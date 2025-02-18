Позбавили «Оскара» та репутації: Джолі звинуватила Еністон та Пітта у змові

Актриса Анджеліна Джолі не тільки розробила «план помсти» колишньому чоловікові Бред Пітту, але й почала відкрито звинувачувати його та Дженніфер Еністон у всіх своїх бідах.

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Справа в тому, що Анджеліна Джолі сподівалася на тріумф у Голлівуді, але насправді все вийшло інакше, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Як відомо, у грудні пролунала новина, на яку фанати колись щасливого зіркового подружжя чекали протягом восьми років. Бред Пітт і Анджеліна Джолі таки досягли угоди про розлучення. І хоча подробиці угоди не розголошуються, у кулуарах вже давно ходять чутки про те, що актриса домоглася свого — збагатилася за рахунок колишнього, який втомився від публічних розбірок. Але, зважаючи на все, якщо вірити інсайдерам з оточення багатодітної матері, Пітт виявився ще тим мстивим персонажем.

Джолі всерйоз вважає, що зобов'язана ек-чоловікові провалом на церемонії вручення премії «Оскар». Більше того, артистка, яка залишилася без заповітної статуетки, підозрює Бреда Пітта і його першу дружину Дженніфер Еністон у справжній змові.

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Ні для кого не секрет — зірка «Друзів» користується величезною повагою в індустрії. Красуня, у якої «місіс Смітт» 20 років тому «поцупила» чоловіка, нібито справді могла прикласти руку до тихого цькування споконвічної суперниці.

Адже Джолі, незважаючи на підмочену скандальним розлученням репутацію, справді розраховувала отримати «Оскар» за роль оперної діви Марії Каллас.

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«Було дуже багато галасу про те, що її роль у „Марії“ стала головною у її кар'єрі, і вона була повністю впевнена в тому, що отримає „Оскар“. Той факт, що її навіть не номінували, для неї незрозумілий. Вона вірила, що ця роль поверне її на вершину Голівуду. Енджі впевнена, що Бред навмисно намагався виставити її поганою стороною в їхньому розриві, і вона переконана, що його наклепницька кампанія спрацювала», — зазначає інсайдер.

Нагадаємо, що в розлученні 61-річного Бреда Пітта і 49-річної Анджеліни Джолі рано ставити крапку. Незважаючи на те, що пара поділила майно і погодила опіку над дітьми, заплутана справа щодо виноробні Château Miraval триває.

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