Майже всі: 86% американців звинувачують путіна у війні

Згідно з опитуванням, майже всі американці, попри фактично проросійську політику команди Трампа, звинувачують лідера кремля володимира путіна у російсько-українській війні, а не президента України Володимира Зеленського. Нове опитування Chicago Council on Global Affairs-Ipsos показало, що 86 відсотків американських респондентів звинуватили путіна у вторгнення. Й лише приблизно третина поклала провину на Зеленського, пише The Hill.

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Відомо, що більше як половина дорослих американців, 55 відсотків, підтримують надання країною економічної допомоги Україні, а ще 52 відсотки підтримують те, щоб Вашингтон продовжував постачати Києву зброю та військові матеріали.

Близько 53% респондентів заявили, що президент Трамп віддає перевагу росії, а не Україні. Опитування NBC News, оприлюднене на днях, показало, що майже половина американців вважають, що президент симпатизує росії у війні. Лише 8% вважають, що Трамп на боці України.

Більшість американських виборців, 69 відсотків, заявили, що вважають, що мирні переговори, які Трамп веде з обома сторонами з моменту вступу на посаду, повинні включати США, росію, Україну та Європейський Союз.

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Майже 6 з 10 виборців, 58%, виступили проти перспективи збереження росією всієї території України, яку вона завоювала під час вторгнення. 76% вірять у те, що Україна дотримуватиметься параметрів мирної угоди, якщо вона врешті-решт буде підписана. 46 відсотків американців заявили, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Києву, що на 16 пунктів вище у порівнянні з груднем минулого року та майже відповідає цифрам літа 2022 року.

Раніше керівник Інституту світової політики Віктор Шлінчак проаналізував виступ спецпосланника президента США Стіва Віткоффа та пояснив, що може посилити Україну на переговорах із росією.

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