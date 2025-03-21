Експерт з питань росії в Німецькій раді з міжнародних відносин Штефан Майстер переконаний, що угода про обмежене припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури нецікава рф.

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«Але якщо вона дійсно запрацює, то більше користі вона принесе Україні. Атаки росії набагато масовіші, ніж атаки України. Українці навіть близько не здатні атакувати російську інфраструктуру — у них немає такої кількості безпілотників. Вони в основному атакують те, що має відношення до війни. Україна пережила зиму відносно добре, але тільки тому, що вона була доволі м'якою. Однак за останні тижні і місяці було зруйновано величезну кількість об'єктів інфраструктури. І це ускладнить наступну зиму для України. Російські атаки мають зовсім інший масштаб, 1:100 або, можливо, навіть 1:200. Крім того, росія має набагато кращі оборонні системи і може захистити свої об'єкти набагато краще», — каже експерт.

Зараз час грає на рф, вважає Майстер. Вона не зацікавлена в припиненні вогню.

«путін тактично пішов назустріч Трампу у дрібницях. Разом з тим він і його чиновники продовжують повторювати свої максимальні вимоги, що фактично призведе до капітуляції України. Це чітко показує, що росія не зацікавлена у припиненні вогню. Таким чином, найближчими тижнями буде багато тактичних кроків, можливо, росія звинуватить Україну в порушенні угоди або спровокує реакцію, — впевнений аналітик. — Таким чином путін гальмує Трампа та обмежує його позицію на переговорах, фактично не збираючись нічого робити. Чорне море — найуспішніша військова операція України. Тому що там росія зазнає серйозного тиску України і втратила третину свого Чорноморського флоту. Тому путін дуже зацікавлений, щоб Україна погодилася на припинення вогню там».

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Щодо того, що днями представники США проведуть окремі переговори як з росією, так і з Україною в Саудівській Аравії про можливе припинення вогню, то тут, на думку експерта, не варто очікувати щось добре.

«Можливо, буде тактичне припинення вогню, на яке погодиться росія, щоб переозброїтися і знову напасти на Україну. Також може бути припинення вогню, яке не спрацює, оскільки росіяни продовжують вести гібридну війну низької інтенсивності. Але може і зовсім вийти з ладу. Тоді питання в тому, чи будуть американці постачати українцям величезну кількість зброї, чи вони просто погодяться на певні речі, бо хочуть укладати інші угоди з росією. Очевидно, що без поступок росії американці вже відмовилися від важливих частин переговорів. Україна для американців не важлива. Трамп, в принципі, віддав би її росії, щоб залучити на свій бік путіна, наприклад, щодо Ірану, Китаю, Арктики. Тому я скептично ставлюся до того, що з цього вийде щось хороше для України», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялася думка британського аналітика про переговори путіна і Трампа: «Якщо вас немає за столом, ви в меню. Україна — в меню».

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