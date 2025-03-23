Без зустрічей віч-на-віч: стало відомо як пройдуть «непрямі переговори» України та росії

Перемовники від росії та України прибудуть до Саудівської Аравії на переговори про припинення вогню 24 березня, але вони не зустрінуться віч-на-віч. Це ілюструє прірву, яка розділяє ворогуючі сторони, попри запевнення Білого дому про те, що вони «ніколи не були ближче» до миру, пише Washington Post.

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Відомо, що переговори за посередництва США будуть зосереджені на запропонованому перемир'ї на Чорному морі. Учасники переговорів перебуватимуть в окремих кімнатах, покладаючись на посередників, які передаватимуть повідомлення туди й назад.

«Це будуть непрямі переговори… Щось на кшталт човникової дипломатії в готелі», — сказав в інтерв'ю ABC News спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог.

У той час як Україна заявила, що підтримує всеосяжне припинення вогню без попередніх умов, путін поки що погодився припинити атаки лише на енергетичну інфраструктуру.

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Вибіркова поступка, схоже, вигідна росії, яка неодноразово націлювалася на українську енергосистему протягом зимових місяців, але очікується, що з наближенням весни вона відійде від цієї стратегії. Україна використовувала безпілотники дальнього радіуса дії, щоб завдати ударів по російських нафтосховищах і перекрити внутрішні постачання палива в країну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін «повинен припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну». Також залишається незрозумілим, як буде забезпечуватися більш широке потенційне припинення вогню, оскільки росія відмовляється від будь-якої ролі миротворчих сил за підтримки НАТО.

«Це час, коли перемир'я є найбільш чутливим і схильним до зриву, — сказав Семюель Чарап, аналітик з питань росії з аналітичного центру Rand. — Ми повинні очікувати зигзагів. Крок вперед, два кроки назад».

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Андрій Ставніцер, співвласник і генеральний директор найбільшого українського порту ТІС, сказав, що він залишається «скептиком» щодо угод з росією.

«Ми бачили саботаж, навмисні спроби витіснити Україну зі світових ринків і навмисні затримки, — сказав він про переговори, що відбулися в Стамбулі на початку повномасштабної війни. - Щоб забезпечити дотримання домовленостей, міжнародні спостерігачі — в ідеалі американці — повинні бути присутніми на місці».

Російську делегацію в Ер-Ріяді очолять Григорій Карасін, сенатор, який курує закордонні справи, і Сергій Беседа, високопоставлений радник директора федеральної служби безпеки.

Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умеров і Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, повідомив високопоставлений український чиновник, знайомий з ходом переговорів на умовах анонімності, щоб не розголошувати делікатних питань. Зеленський заявив, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та «люди, які мають глибоке розуміння портової інфраструктури». Серед американських посередників будуть Майкл Антон, директор з планування політики при держсекретареві Марко Рубіо, а також помічники Келлога і представники радника з національної безпеки Майкла Волца.

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У той час як Сполучені Штати намагаються переконати путіна згорнути війну, залишаються питання про те, скільки важелів впливу Вашингтон має на російського лідера — і наскільки Трамп готовий ними скористатися.

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