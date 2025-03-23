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Україна

Є Надія: ЗСУ звільнили село на Луганщині (відео)

12:47 23 березня 2025
ЗСУ звільнили населенний пункт Надія. Фото&nbsp;— скріншот

Нещодавно зона, яку тримали під контролем українські військові на території російської Курщини зменьшилася, у той час як підрозділи ЗСУ просунулися на Луганщині.

Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила звільнення населенного пункту Надія. Контроль над ним був відновлений, насамперед, завдяки діям 1-го штурмового батальйону.

Загальний обсяг звільнених від ворога територій складає три квадратних кілометри.

Фото DeepState

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«Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в „нуль“ механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф», — зазначив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

В DeepState нагадують, що цей населений пункт противник зміг зайняти наприкінці лютого — на початку березня, проте ЗСУ не дали росіянам розвинути успіх.

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Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну втрати особового складу армії ворога перевищили 900 тисяч військових.

Фото — скріншот

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