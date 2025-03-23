Називаються «плодом ангелів»: ці фрукти варто їсти перед сном

Папая радує не тільки своїм екзотичним смаком, але, перш за все, багатством поживних речовин, які підтримують організм на багатьох рівнях і сприяють схудненню. Папаю, яка родом із Центральної та Південної Америки, сьогодні вирощують у теплих регіонах по всьому світу, пише видання zywienie.abczdrowie.

ВІДЕО ДНЯ

Це справжня скарбниця вітамінів і мінералів. Вона містить вітаміни С, А та Е, бета-каротин, такі елементи, як калій, магній і кальцій, клітковина й антиоксиданти. Це робить її справжньою секретною зброєю в боротьбі з окислювальним стресом і процесами старіння — недарма папаю цінують дієтологи, лікарі та прихильники здорового способу життя.

Цей фрукт є чудовою підтримкою для травної системи, завдяки наявності унікального ферменту під назвою папаїн, який полегшує розщеплення білків, запобігає метеоризму та підтримує роботу кишківника, діючи як природний «очисник». Завдяки йому організм краще засвоює поживні речовини й шлунок розвантажується перед нічним відпочинком. Крім того, папая сприяє виробленню серотоніну, який може покращити настрій і полегшити засинання.

Вживана ввечері папаї сприяє регенерації організму та забезпечує спокійний сон. Це ідеальний вибір для легкої вечері, від якої вам не буде важко.

РЕКЛАМА

Найкраще їсти фрукт в сирому вигляді — розріжте плід навпіл, видаліть насіння й очистіть шкірку, щоб насолодитися соковитим м'якушем. Він чудово смакує сам по собі, але його також можна використовувати на кухні різними способами — від солодких десертів до солоних страв. Єдиним обмеженням є наша фантазія — цей екзотичний фрукт пасує в будь-якій страві.

Аромат папаї — це унікальне поєднання манго й дині та нотками ванілі. Стиглий фрукт солодкий і вершковий, тоді як менш стиглий може мати трохи терпкий смак.

Людям з алергією на папаю слід бути обережними. Якщо є сумніви, краще проконсультуватися з лікарем.

РЕКЛАМА

Раніше відома дієтологиня порадила дієту для очищення кишківника та пояснила, чому вона необхідна.

Також фахівці порадили напій, який здатен підтримати імунітет організму.

193

Читайте нас у Facebook