Кілограми почнуть танути: американські фахівці назвали фрукти, які варто включити у щоденне меню для схуднення

Ці фрукти низькокалорійні, багаті на клітковину та містять корисні поживні речовини, які сприяють втраті жиру, повідомляє видання eatthis.com.

Банан — це фрукт, який отримав погану славу калорійного, насправді ж він наповнений поживними речовинами й може допомогти вам втратити жирові відкладення. Забезпечуючи близько 3 грамів клітковини на порцію, банани сприяють насиченню, забезпечуючи при цьому менше калорій, ніж інші продукти з високим вмістом вуглеводів.

Ще один тропічний фрукт, відомий своєю солодкістю, — це ананас. Він є джерелом ферментів, які допомагають травленню. Зокрема, ананас містить бромелайн, який сприяє перетравленню білків. Покращене травлення може також регулювати апетит, що, своєю чергою, може сприяти зниженню ваги. Ананас чудово поєднується з йогуртом і сиром для багатого на білок перекусу.

Хоча авокадо не солодкий, він все ж вважається фруктом. Авокадо містить набагато більше жирів порівняно з іншими фруктами, але це може допомогти у схудненні. В одному з досліджень було виявлено, що люди, які з'їдали половинку авокадо під час обіду, повідомляли про менше бажання їсти. Якщо додати авокадо в салат, зробити пюре й намазати на тост або поєднати з подрібненим курячим м'ясом чи консервованим тунцем, корисні жири та клітковина, що містяться в авокадо, можуть сприяти досягненню ваших цілей у схудненні.

Ягоди відомі своїм вмістом антиоксидантів і клітковини, які приносять користь організму. Одне дослідження показало, що учасники, які споживали невеликий перекус ягодами вдень, з'їдали менше калорій за вечерею порівняно з учасниками, які споживали таку ж кількість калорій від цукерок під час полуденного перекусу.

Груші є одними з найбагатших на клітковину фруктів, забезпечуючи 6 грамів клітковини на порцію.

Додавання свіжовичавленого лимона у воду може сприяти збільшенню споживання рідини, що також допомагатиме у схудненні. Дослідження показують, що вживання більшої кількості води підвищує кількість спалених за день калорій, що може сприяти зниженню ваги.

Усі види дині мають високий вміст води та вважаються одними з найменш калорійних фруктів. Продукти, які забезпечують великий об'єм з невеликою кількістю калорій, чудово підходять для тих, хто намагається схуднути.

Кавун також може сприяти схудненню.

Ківі наповнені поживними речовинами. Зелені та жовті сорти ківі містять багато важливих речовин, таких як вітамін С і клітковина, і ці властивості можуть сприяти зниженню ваги.

Папая є багатим джерелом ферментів, які допомагають травленню. Крім того, сполуки, що містяться в папаї, можуть полегшити стан, пов'язаний з синдромом подразненого кишківника. Маючи багато позитивних властивостей для травної системи, які також можуть сприяти схудненню, папая також є багатим джерелом клітковини. Дослідження показали, що дієта з високим вмістом клітковини може збільшити ймовірність схуднення незалежно від способу харчування.

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