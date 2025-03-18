41.19 / 41.74 44.82 / 45.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Пити перед сном чи вранці: з цим напоєм зайві кілограми підуть швидше

21:01 20 березня 2025
кефір

Кефір — молочний напій, який отримують шляхом сквашування молока спеціальними культурами бактерій і дріжджів. Він має довгу історію та вважається пробіотичним продуктом. Пробіотичні бактерії та дріжджі допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника. Мікробіом — це сукупність мікроорганізмів, що живуть у нашому кишківнику, які відіграють ключову роль у процесах травлення, метаболізмі та функціонуванні імунної системи, пише pysznosci.pl.

Регулярне вживання кефіру здатне підтримати імунітет організму. Пробіотики діють на травну систему, допомагаючи усунути несприятливі мікроорганізми та зміцнити імунну відповідь на інфекції. Крім того, кефір забезпечує організм різними вітамінами (наприклад, вітаміном K, B12, D) та мінералами (включаючи кальцій і магній), а також може сприятливо впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск, що допомагає підтримувати здоров’я серця.

Регулярне вживання кефіру підтримує природні процеси детоксикації організму, сприяючи виведенню з організму шкідливих речовин і токсинів. Завдяки наявності корисних для організму пробіотичних бактерій цей напій цілюще впливає на здоров’я кишківника.

А ще кефір посилює виділення травних соків і жовчі. Він сприяє прискоренню обміну речовин і, як наслідок, швидшому спалюванню спожитих калорій. Крім того, це низькокалорійний продукт. Він чудово працює як тривалий перекус або як доповнення до основного прийому їжі під час дієти для схуднення.

РЕКЛАМА

Бажаючим схуднути перед сном необхідно пити кефір, достатньо однієї склянки. Однак вагітним жінкам, тим, хто перебуває в період менопаузи або людям, які потребують очищення організму, рекомендується після пробудження випити склянку кефіру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що станеться з тілом, якщо щодня пити яблучний оцет.

РЕКЛАМА

152

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на третю декаду березня 2025 року. Фото Pixabay

На порозі великих змін: відома астрологиня назвала знаки Зодіаку, для яких третя декада березня буде дуже успішною

Кіркоров-старший та Алла Пугачова. Фото — скріншот архівного відео

Похорони Кіркорова: стало відомо, чи прилетить в росію Алла Пугачова

Бедрос Кіркоров

Бедрос Кіркоров наврочив свою смерть? Стали відомі моторошні слова артиста

Гороскоп на 21 березня. Фото Pixabay

Овнам — несподівані зізнання, а Ракам — відповідальність: що обіцяє знакам Зодіаку гороскоп на 21 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту