Пити перед сном чи вранці: з цим напоєм зайві кілограми підуть швидше

Кефір — молочний напій, який отримують шляхом сквашування молока спеціальними культурами бактерій і дріжджів. Він має довгу історію та вважається пробіотичним продуктом. Пробіотичні бактерії та дріжджі допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника. Мікробіом — це сукупність мікроорганізмів, що живуть у нашому кишківнику, які відіграють ключову роль у процесах травлення, метаболізмі та функціонуванні імунної системи, пише pysznosci.pl.

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Регулярне вживання кефіру здатне підтримати імунітет організму. Пробіотики діють на травну систему, допомагаючи усунути несприятливі мікроорганізми та зміцнити імунну відповідь на інфекції. Крім того, кефір забезпечує організм різними вітамінами (наприклад, вітаміном K, B12, D) та мінералами (включаючи кальцій і магній), а також може сприятливо впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск, що допомагає підтримувати здоров’я серця.

Регулярне вживання кефіру підтримує природні процеси детоксикації організму, сприяючи виведенню з організму шкідливих речовин і токсинів. Завдяки наявності корисних для організму пробіотичних бактерій цей напій цілюще впливає на здоров’я кишківника.

А ще кефір посилює виділення травних соків і жовчі. Він сприяє прискоренню обміну речовин і, як наслідок, швидшому спалюванню спожитих калорій. Крім того, це низькокалорійний продукт. Він чудово працює як тривалий перекус або як доповнення до основного прийому їжі під час дієти для схуднення.

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Бажаючим схуднути перед сном необхідно пити кефір, достатньо однієї склянки. Однак вагітним жінкам, тим, хто перебуває в період менопаузи або людям, які потребують очищення організму, рекомендується після пробудження випити склянку кефіру.

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