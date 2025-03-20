Дієта для очищення кишківника: чому вона необхідна та які її секрети

Кишківник бере участь у перетравленні їжі та засвоєнні поживних речовин, а корисні бактерії, що населяють його, виробляють деякі вітаміни та зміцнюють імунітет організму, запобігаючи багатьом захворюванням. Тому варто подбати про стан кишківника та його правильну роботу. У цьому плані дуже корисна правильна дієта, пояснює Марта Шалвінська, магістерка дієтології з Польщі.

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Дієта для очищення кишківника багата на харчові волокна. Клітковина — це суміш рослинних речовин, таких як целюлоза, геміцелюлоза, пектини, рослинні смоли та слиз, лігніни, рослинні воски та полідекстроза. Вона не перетравлюється та не засвоюється організмом і майже не дає енергії (1 г клітковини забезпечує близько 2 ккал).

Харчові волокна сприяють очищенню кишківника, покращуючи його роботу. Вони механічно подразнюють стінки кишківника, тим самим покращуючи перистальтику, регулюють роботу кишківника та запобігають запорам. Тому клітковина діє, як щітка, що, проходячи через кишківник, очищає його від накопичених відкладень. А ще клітковина прискорює виведення з організму неперетравлених залишків їжі, що скорочує час впливу будь-яких токсинів і шкідливих речовин на стінки кишківника.

Дієта, багата клітковиною, має супроводжуватися вживанням великої кількості води — принаймні 8 склянок. Вживання великої кількості клітковини без достатньої кількості рідини може ще більше посилити наявний запор або навіть спричинити його.

Продукти з харчовими волокнами — це насамперед овочі та фрукти (як свіжі, так і сушені), продукти з цільнозернових злаків (наприклад, цільнозерновий хліб, коричневий рис, крупи, цільнозернові макарони, зернові пластівці, висівки), бобові (наприклад, горох, сочевиця, нут, червона квасоля), а також горіхи, насіння та кісточки. Інші хороші джерела харчових волокон — насіння льону, насіння чіа (іспанська шавлія), лушпиння гречки, суміш псиліуму та подорожника.

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Також на роботу кишківника позитивно впливають сушені сливи, мед, кефір, пахта, відвари й бульйони. Вони покращують перистальтику — запобігають запорам.

Також варто включити у свій раціон ферментовані продукти (солоні огірки, квашену капусту) для підтримки роботи кишківника, оскільки вони містять живі бактеріальні культури, які сприяють розвитку хорошої мікрофлори.

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На роботу кишківника негативно впливає вживання великої кількості рафінованих злакових продуктів, таких як: легкий (білий) хліб, біле борошно й випічка з нього, дріжджова випічка, білий рис і макаронні вироби, а також фастфуд, солодощі, солоні закуски, продукти швидкого приготування. Також слід уникати великої кількості масла, жирного м’яса, м’ясних продуктів, алкоголю.

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