Заяви Віткоффа підкріплюють позицію рф для подальших завоювань в Україні: аналітики ISW

Інститут вивчення війни (ISW) різко розкритикував заяви спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа в інтерв'ю. У розмові з ведучим Такером Карлсоном він некритично сприйняв ряд російських вимог, претензій і виправдань війни в Україні, повідомляє, йдеться у новому звіті аналітичного центру США.

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«Заяви Віткоффа підривають заявлене президентом США Дональдом Трампом прагнення до тривалого миру у війні в Україні, що відповідає найкращим інтересам США, України та Європи. Трамп раніше заявив, що США намагатимуться повернути Україні якомога більше території», — зазначає ISW.

Віткофф сказав, серед іншого, про території в Україні, окуповані або частково окуповані росією, що вони «російськомовні».

«Були референдуми, на яких переважна більшість людей заявили, що вони хочуть бути під владою росії», — сказав спецпредставник США.

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Але насправді це були незаконні фіктивні референдуми, на яких жителі не мали реального вибору.

рф вже давно використовує подібні заяви для виправдання своєї агресії проти України, використовуючи твердження про необхідність «захисту російськомовних» на сході України. Також рф весь підриває власний міф про «захист російськомовних» в Україні. Адже вона руйнує російськомовні міста на сході України, вбиває російськомовних українців і депортує російськомовних українських дітей, зазначають аналітики.

В інтерв’ю Віткофф прихильно відгукувався про путіна, а також стверджував, що росія «на 100 відсотків» не хоче вторгатися в Європу чи «поглинати» Україну. У своєму аналізі ISW наводить останні заяви колишнього головного радника президента росії, які суперечать цьому.

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Російську сторону, схоже, влаштовує Віткофф як переговірник. Спеціальний представник уряду США з питань України Кіт Келлог більше не бере участі в переговорах. За даними ЗМІ, російська сторона вимагала його виключення з переговорів. Інсайдери кажуть, що він занадто проукраїнський.

Раніше повідомлялося, що на думку аналітика Валерія Пекара, коли США зрозуміють, що тиск на Україну не дає результату, вони або почнуть тиснути на росію, або плюнуть і залишать проблему Європі.

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