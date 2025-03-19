«Вірю, що путін діє сумлінно»: як радник президента США прокоментував атаку російських дронів по Україні після угоди Трампа і путіна

Головний радник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заперечив, що росія порушила домовленість не атакувати українську енергетичну інфраструктуру, і назвав угоду між Трампом і путіним про заборону атакувати об’єкти інфраструктури проривом, який може завершити міжнародну ізоляцію москви та відновити енергетичні проєкти, зокрема газопровід «Північний потік-2».

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Про це повідомляє Bloomberg. Стів Віткофф заявив, що серія ударів російських безпілотників по енергетичних і транспортних об’єктах 18 і 19 березня розпочалася до того, як президент росії встиг віддати наказ про припинення атак. Він зазначив, що наказ був відданий через 10 хвилин після розмови з Трампом, але бомбардування тривали ще кілька годин. За його словами, частина безпілотників була збита російськими військами після отримання наказу. «Я схильний вірити, що президент путін діє сумлінно», — сказав радник Трампа в коментарі Bloomberg

Попри це, атаки завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, залишивши тисячі людей без електрики.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 18 березня в Гельсінкі, повідомив, що російські безпілотники здійснили 150 ударів, спрямованих на енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також на дві лікарні. За його словами, атака розпочалася невдовзі після завершення розмови між Дональдом Трампом і путіним.

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«Словам путіна не можна довіряти, необхідний контроль», — наголосив Зеленський.

Також 19 березня війська рф вдарили по Дніпропетровській області балістичною ракетою, поранивши чотирьох залізничників. Про це повідомили в «Укрзалізниці». «Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє — у тяжкому стані. Їм надається медична допомога», — додали в компанії.

Попри те, що путін відкинув пропозиції президента США щодо перемир’я, Трамп 17 березня в інтерв’ю Fox News назвав їхню розмову «чудовою», зазначивши, що вони обговорили «багато питань». У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп додав, що «було порушено чимало аспектів мирної угоди», і що обидва лідери, путін і Зеленський, прагнуть завершення війни.

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Віткофф також назвав розмову між Трампом і путіним «епічною» та «трансформаційною», яка може стати основою для подальшої співпраці між США та росією.

Нагадаємо, Україна 19 березня повернула майже 200 військовополонених з росії.

Фото з Вікіпедії

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