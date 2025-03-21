У США заявили про «непрямі переговори» між Україною та рф в Ер-Ріяді

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Україні, відставний генерал Кіт Келлог, який раніше пояснював необхідність паузи у передачі розвідданих США, повідомив журналістам, що днями у Саудівській Аравії відбудуться так звані «непрямі переговори» між Україною та рф. Працюватимуть технічні групи. Обидві сторони конфлікту будуть присутні, але американські представники працюватимуть із ними у різних приміщеннях.

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«Переговори пройдуть за принципом близькості. Наприклад, одна група буде в одному приміщенні, інша група — в іншому. Вони розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, на кшталт „човникової дипломатії“ в готелі. Далі з'ясуємо, які позиції займають всі сторони», — сказав Келлог.

На перемовинах будуть присутні директор планування політики США Майкл Антон, команди радника з питань нацбезпеки Майкла Волца та держсекретаря США Марка Рубіо.

Таким чином, додав Келлог, за один день США хочуть дізнатися умови та позицію росії й України в питанні припинення вогню.

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«Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни», — додав Кіт Келлог.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що команди США та України матимуть зустріч. Й пройде вона 24 березня в Саудівській Аравії.

Раніше президент Макрон пояснив, як виглядатиме розгортання європейських військ в Україні.

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