Виплати замість трудової пенсії: на як суму можуть розраховувати українці
До 2004 року пенсії в Україні поділялися на трудові та соціальні, регульовані Законом «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 5 листопада 1991 року та інші виплати. Трудові пенсії включали пенсії за віком, через інвалідність, за вислугу років та внаслідок втрати годувальника.
З прийняттям Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 року, зникло поняття «трудова пенсія», нагадує «24 канал».
До трудових пенсій відносились:
- пенсія за віком;
- через інвалідність;
- за вислугу років;
- внаслідок втрати годувальника.
Однак у 2004 набув чинності Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 року. Тоді почали діяти нові правила, за якими і була перерахована раніше призначена пенсія.
Тепер, відповідно до солідарної системи, можуть бути призначені такі виплати:
- пенсія за віком;
- за інвалідністю;
- через втрату годувальника.
Тобто, через новий Закон зникло поняття «трудова», але багато хто з пенсіонерів «за інерцією» чи за звичкою продовжує використовувати це поняття. В Мінсоцполітики радять пояснювати таким пенсіонерам відмінності у призначенні виплат, а також нагадувати, що з 2004 року також введено поняття «страховий стаж» замість «стаж роботи», тому при звертанні до офіційних представників краще вживати нові терміни замість тих, що вже втратили актуальність — так вдасться уникнути прикрих помилок та недорозуміння.
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