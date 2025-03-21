Символічна індексація: чому українці, які вийшли на пенсію у 2021−2024 роках, отримають менші суми виплат, ніж решта пенсіонерів

Щороку у березня проводиться індексація пенсійних виплат, коефіцієнт якої визначається безпосередньо у лютому. Зокрема, він залежить й від зростання розміру середньої зарплати за попередні два роки. Від її розміру залежать й самі пенсійні виплати.

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Втім, з 2025 року для тих, хто виходить на пенсію за віком, використовуватиметься новий показник середньої зарплати за 2022−2024 роки. Як пише видання «На пенсії», це називають «суттєвою зміною» порівняно з попередніми роками, і зазначають, що саме тому виплати нових пенсіонерів не підлягають індексації.

Адже перерахунок проводять для того, аби оновити старі пенсії та привести їх у відповідність до поточних умов. В той же час зазначається, що виплати, призначені останніми роками, також фактично не індексувалися — людям додавали хіба що по 100 гривень.

Для порівняння:

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у 2021 році пенсії розраховувалися виходячи із середньої зарплати за 2018−2020 роки, яка склала 9 118,81 грн;

у 2022 році — з урахуванням середньої зарплати за 2019−2021 роки, яка становила 10 846,37 грн;

у 2023 році — з урахуванням середньої зарплати за 2020−2022 роки, що склала 12 236,71 грн;

у 2024 році — з урахуванням середньої зарплати за 2018−2020 роки, що становила 13 559,41 грн.

Втім, в січні 2025 року Верховний Суд визнав дії Пенсійного фонду з цих питань неправомірними, ухваливши, що такі пенсії мають бути повноцінно проіндексовані.

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Так що 1 березня 2025 року пенсії, призначені у 2021−2024 роках, індексуватимуться не на 11,5%, як для всіх інших, а із застосуванням коефіцієнтів залежно від року призначення пенсії:

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для пенсій, призначених у 2021 році, — індекс на 5,75%;

для пенсій 2022 року — на 4,6%;

для пенсій 2023 року — на 3,45%;

для пенсій 2024 року — на 2,3%.

Профільне видання не виключає, що багато хто з пенсіонерів отримають невеликі доплаті и що такі заходи наразі навряд чи зможуть вирішити проблему диспропорцій між пенсіями, призначеними у різні роки, та розрив у виплатах залишиться.

Про те, кому перерахунок пенсійних виплат проведуть з 1 квітня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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