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«Має бути перевірено все»: у Німеччині заявили про нові плани путіна

16:21 24 березня 2025
президент Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль

Зважаючи на напруженість у сфері безпеки в Європі та триваючі дебати щодо обороноздатності Німеччини, президент Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль застеріг проти стратегії росії за правління володимира путіна. кремль свідомо переслідує мету підірвати єдність Заходу, пише t-online.

путін хоче створити новий світовий порядок, про це Каль нещодавно заявив на публічних слуханнях у Бундестазі.

«путін перевірить червоні лінії Заходу і посилить протистояння, — побоюється глава BND. — Мета кремля — розділити НАТО перед можливою військовою ескалацією».

На думку глави Федеральної розвідувальної служби, Німеччина повинна вирости як у військовому, так і в розвідувальному плані.

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«Повинно бути перевірено все, що заважає нам це зробити», — додав він.

Раніше німецький історик спрогнозував напад росії на Литву вже восени цього року.

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