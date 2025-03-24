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Заробив пів мільйона на ліхтарях для шкільних укриттів: у Києві викрили посадовця

11:22 24 березня 2025
Вхід в укриття. Фото — скріншот відео

У Подільському районі Києва викрили розтрату начальника управління освіти місцевої районної адміністрації. Йдеться про зловживання під час облаштування шкільних укриттів.

Будучи відповідальним за закупівлю ліхтарів, він примудрився переплатити за них вдвічі, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Так наприкінці 2022 року посадовець уклав договір з підприємством-переможцем тендеру про закупівлю світлодіодних ліхтарів та ламп для облаштування найпростіших укриттів. Йдеться про 28 навчальних закладах Подільського району міста Києва.

«Постачальнику за товар з місцевого бюджету було сплачено понад 965 тисяч гривень. Однак, проведеним розслідуванням встановлено, що вартість закуплених світлодіодних пристроїв є значно меншою. Згідно проведених експертиз, сума переплати становить понад 400 тисяч грн», — уточнили в пресслужбі.

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Після завершення слідства підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

При цьому в лютому 2025 року цьому посадовцю вже оголошували про підозру за переплачені понад 130 тисяч гривень за подовжувачі для цих же укриттів.

Також варто згадати про нещодавнє викриття корупційної схеми у «Київзеленбуді».

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