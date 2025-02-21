Розтрата коштів на ремонті доріг: прокуратура відкрила справу проти керівництва Опішнянської ОТГ

Правоохоронці будуть розслідувати можливу змову очільників Опішнянської селищної ради з ТОВ «Будівельна компанія Гранд-Строй» у тендері на понад 16 млн грн на ремонт дорожнього покриття в Опішні. Вартість окремих будматеріалів у тендері могла бути завищена на понад 30%. Про це повідомив голова громадської спілки «Останній Бастіон» Геннадій Сікалов.

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Як зазначив активіст, Опішнянська селищна рада замовила поточний ремонт дорожнього покриття в Опішні у ТОВ «Будівельна компанія Гранд-Строй» на загальну суму в 16,6 млн грн.

«За даними системи Prozorro, ТОВ отримало підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Економія на торгах склала 0,003%, бо компанія зменшила ціну лише на 506 грн. 10 лютого сторони уклали додаткову угоду, в якій є додаток з цінами на матеріальні ресурси. Ціни в підсумковій відомості вищі за ринкові. Наприклад, пісок рахували за ціною 1,1 тис. грн/куб. м, хоча середня ціна на Полтавщині складала 662 грн/ куб. м, керамічну цеглу — за 10,8 тис. за тисячу штук, тоді як її ринкова вартість нижча відсотків на 30%. Голова ОТГ Микола Різник та інші чиновники мають пояснити слідству, чому вони погодили відверто завищені ціни», — зазначив Геннадій Сікалов в коментарі «Фактам».

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За словами голови громадської спілки «Останній Бастіон», прокуратура Полтавської області відреагувала на його звернення щодо можливого злочину та повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб Опішнянської ОТГ та ТОВ «Будівельна компанія Гранд — Строй» за частиною 4 статі 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану).

За даними сайту «Наші гроші», ТОВ «Будівельна компанія Гранд-Строй» належить Віктору Кондратенку, він є двоюрідним братом чинного депутата Полтавської облради Олексія Матюшенка, представника партії «За Майбутнє».

Нагадуємо, БЕБ розслідує можливі зловживання на тендерах Опішнянської селищної ради та інших ОТГ Полтавської області. За даними слідства, дві компанії з ознаками фіктивності, бенефіціарним власником яких є офшор з Маршаллових островів, на безальтернативній основі виграли тендерів Опішнянської ОТГ на суму 140 млн грн та ухилялися від оподаткування.

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