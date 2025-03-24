«Чорноморець» призначив нового головного тренера та не вигнав старого (фото)

П'ятиразовий призер чемпіонату України з футболу та дворазовий володар Кубка країни одеський «Чорноморець», тренувальну базу якого атакували російські терористи, відправив у відставку наставника команди Олександра Бабича і призначив новим «керманичом» колишнього футболіста «Шахтаря» та збірної України, 42-річного екснаставника «Металіста» і «Дніпра-1» Олександра Кучера, повідомляє пресслужба «моряків».

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Фахівець, який, за неофіційними даними, підписав контракт із клубом до кінця 2026 року, вже представлений команді та дебютує на чолі одеситів 30 березня гостьовим поєдинком УПЛ проти львівських «Карпат».

«Щодо завдань, то тут немає жодного секрету, оскільки всі розуміють, що „Чорноморець“ має бути в еліті українського футболу, — заявив Олександр Кучер після підписання контракту. — Команда з великою історією. Звісно, хочеться, щоб вона залишилася в УПЛ. З кимось із гравців я знайомий, з кимось на тренуванні більше познайомимося, побачимо, в якому вони функціональному та ментальному стані. Тому що потрібно багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, який нам потрібен. Це, мабуть, виклик для мене. Чому я не можу спробувати його прийняти? Робитимемо все можливе, щоб досягти потрібного результату».

Олександр Кучер уже провів перше тренування з "Чорноморцем"

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Нагадаємо, що під керівництвом Кучера «Дніпро-1» у 2021 році став віцечемпіоном України.

При цьому колишній наставник «моряків» Олександр Бабич продовжить роботу в Одесі, обіймаючи посаду спортивного директора «Чорноморця», який у турнірній таблиці чемпіонату України посідає передостаннє, 15-е, місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб УПЛ знову призначив головного тренера, який пішов із команди чотири роки тому.

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Фото ФК «Чорноморець»

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