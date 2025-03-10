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Спорт

Клуб УПЛ знову призначив головного тренера, який пішов з команди чотири роки тому

17:14 10 березня 2025
Руслан Костишин

Клуб української футбольної прем'єр-ліги «Колос» з Ковалівки, який звільнив Олександра Поздєєва після поразки від «Олександрії» (0:1), оголосив про призначення нового головного тренера. Виконувачем обов'язків наставника команди став 48-річний Руслан Костишин, котрий чудово знайомий уболівальникам ковалівців.

Під керівництвом фахівця «Колос» свого часу пройшов шлях від аматорського колективу до прем'єр-ліги, де вперше в історії клубу вийшов до єврокубків, а також посів рекордне, 4-те, місце. Костишин подав у відставку в серпні 2021-го після розгромної поразки від Динамо (0:7). Потім він пів року обіймав посаду віцепрезидента «Колоса», а згодом очолював казахстанський «Аксу». Останнім часом Руслан Костишин працював експертом на УПЛ ТБ.

Дебют нового-старого наставника на чолі «Колоса», яке посідає у турнірній таблиці прем'єр-ліги 12-е місце, відбудеться у неділю, 16 березня, у гостьовому матчі з ЛНЗ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб української прем'єр-ліги звільнив тренера-іноземця.

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Фото ФК «Колос»

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