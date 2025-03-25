Протести та зброя: у Раді передумали перетворювати Нацгвардію на «Беркут». Поки що…

Скандальний проєкт закону за номером 10311, який передбачав розширення прав Нацгвардії щодо протидії учасникам протестних акцій (вогнепальна зброя, сльозогінний газ, електрошокери, кийки, обстріл фарбою та БпЛА), наразі знято з розгляду.

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Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, який зазначив, що із законопроєктом «справді є проблема.

«Відверто, всі нормально розуміли, що треба доопрацювати. Не думаю, що в цьому скликанні приймемо. Як мінімум, не в такий редакції», — зазначив він.

В Центрі протидії корупції, де раніше порівнювали цей законопроєкт із «законами 16 січня» від 2014 року, заявляли що документ «не має відношення до ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу «Беркут».

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Так, голова правління ЦПД Віталій Шабунін заявив, що в МВС не намагалися спростувати їхній аналіз щодо розширення можливостей протидіяти протестам, називаючи документ «впорядкуванням прав нацгвардійців».

«МВС, так і не пояснило, яким чином протидії масовим протестам допомагає у боротьбі з ДРГ. Бо саме так вони обгрунтовують потребу в цьому законопроєкті», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше в парламенті зареєстрували проєкт закону, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та учасникам схем незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. В документі, зокрема, йдеться про скасування умовного покарання та збільшення термінів ув'язнення.

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Фото з відкритих джерел

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