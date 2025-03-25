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Україна

Протести та зброя: у Раді передумали перетворювати Нацгвардію на «Беркут». Поки що…

8:41 25 березня 2025
Рада відклала розгляд законопроєкту щодо посилення прав нацгвардійців. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Скандальний проєкт закону за номером 10311, який передбачав розширення прав Нацгвардії щодо протидії учасникам протестних акцій (вогнепальна зброя, сльозогінний газ, електрошокери, кийки, обстріл фарбою та БпЛА), наразі знято з розгляду.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, який зазначив, що із законопроєктом «справді є проблема.

«Відверто, всі нормально розуміли, що треба доопрацювати. Не думаю, що в цьому скликанні приймемо. Як мінімум, не в такий редакції», — зазначив він.

В Центрі протидії корупції, де раніше порівнювали цей законопроєкт із «законами 16 січня» від 2014 року, заявляли що документ «не має відношення до ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу «Беркут».

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Так, голова правління ЦПД Віталій Шабунін заявив, що в МВС не намагалися спростувати їхній аналіз щодо розширення можливостей протидіяти протестам, називаючи документ «впорядкуванням прав нацгвардійців».

«МВС, так і не пояснило, яким чином протидії масовим протестам допомагає у боротьбі з ДРГ. Бо саме так вони обгрунтовують потребу в цьому законопроєкті», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше в парламенті зареєстрували проєкт закону, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та учасникам схем незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. В документі, зокрема, йдеться про скасування умовного покарання та збільшення термінів ув'язнення.

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Фото з відкритих джерел

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