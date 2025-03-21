«Закони 16 січня» повертаються? За що можна буде отримати кулю від правоохоронців або удар електрошокером

На тлі можливого посилення покарання для «ухильників», в останній тиждень березня парламент може розглянути законопроєкт № 10311, що розширює права Нацгвардії. У разі його ухвалення проти українців можуть застосовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ, електрошокери, кийки, обстріл фарбою і БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Центр протидії корупції, Комітет ВР України з правоохоронної діяльності погодив законопроєкт, що розширює права Національної гвардії. По суті, він надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу проти цивільного населення під час акцій протесту.

Подібне розширення в ЦПД маркували як своєрідні «закони 16 січня» і «вайб Беркута». Зокрема, у Центрі протидії корупції зазначили, що 5 положень пропонованого законопроєкту є особливо небезпечними:

1) право для Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для припинення масових заворушень — у пропонованій редакції немає чітко окреслених меж дозволу на застосування зброї, що може призвести до надмірного застосування сили та порушення прав людини. Наразі ж стріляти військовослужбовці НГУ мають право тільки у виняткових випадках, наприклад, для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, або в разі загрози їх захоплення;

РЕКЛАМА

2) попередити про примус під час мітингів НГУ зможе завдяки табло або гучномовцям — в умовах мітингів почути подібне попередження буде дуже важко, що робить його формальним, але може «розв'язати руки» на застосування зброї;

3) право для Нацгвардії застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та дистанційної дії, зокрема, застосування цих засобів дозволяється для припинення масових заворушень — так, електрошокери можуть спричинити тяжкі наслідки для здоров'я та призвести до летальних випадків. По-друге, в умовах натовпу майже неможливо ефективно застосовувати електрошокери загалом, бо зробити це можна з невеликої відстані, але в умовах натовпу під його дію може потрапити будь-хто;

4) законопроєкт дозволяє Нацгвардії маркувати порушників під час масових заворушень (наприклад, фарбою) — така практика суперечить як мінімум етичним принципам і несе ризик порушення прав людини. Також існує небезпека, що нацгвардійці зможуть хибно маркувати невинних осіб. Це, своєю чергою, може призвести до неправомірних затримань та інших негативних наслідків;

РЕКЛАМА

5) розширення повноважень Нацгвардії щодо використання безпілотних апаратів для надто узагальнених цілей — НГУ зможе застосовувати безпілотні апарати для «виконання покладених на Національну гвардію України завдань і функцій, а також здійснення повноважень, визначених цим Законом». Тобто чітких меж щодо НГУ на використання безпілотників не передбачено.

«Зміни, запропоновані в законопроєкті № 10311, можуть призвести до порушення основоположних прав і свобод громадян. Нацгвардія зможе отримати право використовувати вогнепальну зброю без належного попередження, маркувати протестувальників, застосувати безпілотні апарати для спостереження та електрошокери для ураження порушників», — резюмували в ЦПД, закликавши депутатів відхилити пропонований законопроєкт.

Тим часом в Нацгвардії щодо запланових змін Закону «Про Національну гвардію України» повідомили, що вони спрямовані на вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії в умовах воєнного стану. Резонансний законопроект не розширює повноваження, а систематизує та уніфікує вже існуючі норми.

Як підкреслили в Міністерстві внутрішніх справ, військовослужбовці НГУ давно мають право застосовувати спеціальні засоби відповідно до постанови Кабміну від 20 грудня 2017 року № 1024, а також інші заходи примусу за чітко визначеними правилами.

РЕКЛАМА

«Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ — від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян», — впевнені в Нацгвардії.



Раніше ЦПК повідомляв про величезні дебіторські заборгованості Міноборони за постачання зброї на десятки мільярдів гривень.

9

Читайте нас у Facebook