Від 5 до 9 років в'язниці та ніякого умовного терміну: у ВР хочуть посилити покарання для ухилянтів

На тлі скандалу з вивезенням ухилянтів за кордон народними депутатами під виглядом своїх водіїв парламент вирішив посилити покарання для тих, хто порушує закон про мобілізацію. Зокрема, до ВР було внесено законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для ухилянтів та тих, хто допомагає їм залишити Україну.

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Як пише «Судово-юридична газета», законопроєкт № 13014−1 зареєстрував Максим Павлюк. У своєму документі політик пропонує посилити покарання для ухилянтів та тих, хто допомагає їм залишити Україну, зокрема, скасувавши умовне покарання та збільшивши тюремні терміни.

Так, згідно зі статтею 336 КК України, за ухилення від мобілізації можна отримати від 3 до 5 років, у тому числі умовно, стільки ж можна отримати і за незаконне переправлення громадян через державний кордон. Народний депутат пропонує посилити покарання за незаконне переправлення через кордон в умовах воєнного часу до 9 років, а також заборонити використання умовного покарання для таких злочинів.

Також скасувати можливість умовного терміну нардеп пропонує і для ухилянтів, щоправда, збільшити термін покарання у своєму законопроекті Максим Павлюк не пропонує.

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Тим часом Кабмін змінив правила перетину державного кордону України для волонтерів.

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