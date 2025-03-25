Уражено найкращу і найсучаснішу техніку окупантів на 60 млн доларів: експерт пояснив, чим цінне знищення 4 вертольотів ворога в тилу

Точний удар зі знищенням одразу 4 вертольотів (2 Ка-52 та 2 Мі-8) окупантів у Білгородській області став ще одним у низці успішних ударів ЗСУ із масовим знищенням російської авіатехніки. А цей удар особливо цікавий одразу з низки позицій.

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На це звернув увагу військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. За його словами, під удар реактивного снаряда M30A2 РСЗВ Himars потрапили найкращі, найсучасніші і дорогі вертольоти росії на суму близько 60 млн доларів: два ударні вертольоти Ка-52 вартістю по 16 млн дол. кожен та 2 Мі-8 у модифікації АМТШ, ціною по 15 млн.

Переваги Ка-52 для окупантів полягали в його високій озброєності — 3 гармати (1 калібром 30 мм і дві по 23 мм), 12 протитанкових ракет, 4 ракети класу «повітря-повітря» або 80 некерованих ракет калібром 80 мм. Загальна вага озброєння може становити 2800 кілограмів.

Однак слабким місцем вертольота виявилися броня та електроніка, внаслідок чого кількість втрачених одиниць перевищує 40 вертольотів із приблизно 170 збудованих, і постійно зростає. Для зниження втрат окупанти в 2024 році використовували Ка-52 в основному для пусків з «кабрування» — стрілянина ракетами з далеких дистанцій, при якому вертоліт дещо задирав ніс, виступаючи, по суті, як гармата. Таким чином, Ка-52 не залітав у зону дій ПЗРК Сил оборони України — до 5 км, правда і точність була слабкою.

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Мі-8АМТШ є на даний момент найновішою модифікацією вертольота Мі-8 часів СРСР і також має потужне озброєння, щоправда слабше за Ка-52. Це 2 гармати калібром 23 мм, до 4 кулеметів, некеровані ракети, до 8 ПТУРів, до 4 бомб масою по 250 кг та зенітні ракети. При цьому вони мають посилену броню, а головне — можуть застосовуватися і в нічний час, але такі ж беззахисні перед зенітними ракетами, як і Ка-52.

Зауважимо, що окупанти втрачають свої гелікоптери навіть на своїй території без жодної участі ЗСУ у льотних аваріях.

На фото: Ка-52, Вікіпедія

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