У той час, як ЗСУ отримують військову допомогу, росія продовжує втрачати бойову техніку, причому з небойових причин. Так, за умов поганої погоди в Ленінградській області розбився ударний вертоліт Мі-28Н (нічний). Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, у цьому немає нічого дивного, адже гелікоптер, попри весь притаманний російському ВПК пафос, виявився абсолютно неефективним.

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Як пише експерт, буквально на початку 2025 року директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) росії Дмитро Шугаєв заявив, що Мі-28 хочуть купити якісь африканські країни. Однак цей продаж пропонувався в кредит, який, швидше за все, буде просто списаний, оскільки платити гроші за подібні гелікоптери африканці не захочуть.

Як пояснює Олександр Коваленко, Мі-28 показав повну марність у війні проти України. Так, уже навесні 2022-го з'ясувалося, що системи Мі-28 відрізнялися не лише примхливістю та ненадійністю, а й критичною залежністю від погодних умов, які могли призвести навіть до втрати керування машиною, дезорієнтації пілотів.

В умовах похмурої погоди в Україні Мі-28 робили своїх пілотів сліпими та глухими, через що ті ставали легкою мішенню для мобільних груп із ПЗРК, яких вони могли навіть не помітити, а комплекс озброєнь не дозволяв їх вражати на максимальній відстані.

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Особливо яскраво безпорадність Мі-28 проявилася у вересні 2023-го, коли вертоліт не міг влучити з бортової 30-мм гармати в український дрон, що летів зі швидкістю 120 км/год, і в серпні 2024 року, коли під час наступу ЗСУ одна машина була збита.

Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», українські БПЛА продовжують успішно знищувати сховища пального в росії .

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