Це невід’ємна частина нашої соцпрограми: «Оптіма Фарм» вдруге спонсорувала змагання «Сильні України»

Минулих вихідних у Львові на базі університету внутрішніх справ відбувся другий тур Всеукраїнських змагань «Сильні України». Перший тур, як відомо, проходив у лютому в Одесі. Турнір відбувся з ініціативи «Федерації стронгмену України» за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства у справах ветеранів.

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У змаганнях взяли участь понад 300 ветеранів, які випробували свої сили у п’яти дисциплінах: жимі лежачи, ривку гирі, веслуванні на тренажері Concept-2, ейрбайку та інвастронгу

Компанія «Оптіма Фарм» вже вдруге виступає спонсором спортивного заходу «Сильні України». За словами фінансового директора СП «Оптіма Фарм, ЛТД» Артема Супруна участь у таких ініціативах є невід’ємною частиною соціальної програми компанії з підтримки військових та ветеранів. «Ми переконані, що створення платформи для знайомства, спілкування та взаємної мотивації серед ветеранів є надзвичайно важливою. Адже дає змогу не лише отримати підтримку серед однодумців, а й надихати інших власним прикладом», — наголосив він.

У змаганнях взяли участь понад 300 ветеранів, які випробували свої сили в п’яти дисциплінах

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Спільна мета організаторів та спонсорів змагань «Сильні України» — повна реабілітація та інтеграція наших захисників у цивільне життя. Енергія та досвід ветеранів мають стати джерелом ля подальших перетворень на рівні громад по всій Україні. Організатори змагань переконані, що попереду нові етапи, які принесуть ще більше перемог.

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