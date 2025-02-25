«Сильні України»: в Одесі відбувся спортивний турнір за участю ветеранів війни

В Одесі на спортивній базі Одеського університету внутрішніх справ відбувся Всеукраїнський турнір «Сильні України».

Захід зібрав понад 300 ветеранів війни, військовослужбовців і представників силових структур. Його було організовано Федерацією стронгмену України, яка опікується питаннями реабілітації військових через спорт. Також захід підтримали Міністерство внутрішніх справ та Міністерство у справах ветеранів.

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У відкритті турниру також прийняли участь керівництво Одеської ОВА, спортивних федерацій та ветерани, які вже пройшли шлях реабілітації через спорт.

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Головним суддею виступив президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк.

Під час змагань кожен ветеран отримав наочне підтвердження, що спортивна реабілітація відіграє ключову роль у відновленні здоров’я.

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«Цей старт став грандіозним початок змагального сезону, з шаленою кількістю учасників! Ми дякуємо нашим Героям за їхню мужність та волю до перемоги у всіх сенсах цього слова!», — заявив голова Федерації стронгмену Сергій Конюшок.

Учасники випробовували свої сили у різних дисциплінах, що розвивають фізичну витривалість і психологічну стійкість, серед яких жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері Concept-2, ейрбайк та інвастронг.

За словами головного спонсора заходу, фінансового директора СП «Оптіма-Фарм» Артема Супруна, його компанія одразу вирішила підтримати цю ініціативу: «Наша компанія понад 30 років дбає про здоров’я населення, постачаючи ліки до аптек і лікарень по всіх куточках нашої країни. І оскільки сьогоднішні змагання є не лише спортивною подією, а й важливим етапом в реабілітації та адаптації наших військових, коли ми дізналися про цю ініціативу, то одразу вирішили її підтримати».

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Загалом всі учасники змагань та присутні змогли переконатися, що ветеранський спорт — це не лише відновлення фізичної форми, а й можливість відчути себе частиною потужної спільноти. Отже йдеться не просто про вправи та змагання, а про один із ефективних механізмів повноцінної соціальної реінтеграції. І сприяти цьому мають спільними зусиллями держава, відповідальний бізнес та суспільство.

Всеукраїнський турнір «СИЛЬНІ УКРАЇНИ» продовжує свій сезон, попереду ще багато можливостей для наших захисників випробувати свої сили та знайти нові виклики.

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