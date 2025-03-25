Міністерські тепер крутіші за військові: чиновникам різко підвищили зарплати

В Україні, яка бореться з російською агресією, були значно підвищені зарплати працівникам міністерств. Про це повідомила народна депутатка Софія Федина.

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Законопроєкт підтримали 254 народні депутати.

«Щойно 254 депутати — на екрані ви бачите з яких фракцій — проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерств. (Законопроект 9478) Тепер зарплати у них різко більше ніж базова зарплата військовослужбовця…» — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», співробітникам держорганів в Україні платять значно більше, ніж у середньому по країні. Так, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді 2024 року середня заробітна плата працівників центральних органів державної влади в Україні коливалася від 65,2 тис. грн. до 118,7 тис. грн. При цьому навіть мінімальні у цьому списку 65 тисяч гривень це на 60% більше, ніж на початку 2024-го.

Зазначимо, що, за даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата в Україні у вересні 2024 року становила 18 020 гривень. Мінімальний середній розмір оплати праці в 65,2 тис. у Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка у 3,5 рази вищий за середню по країні.

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