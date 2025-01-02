Хто в Україні живе краще за інших: зарплати чиновників у 3,5−6,5 разів вищі за середню по країні

Українські чиновники виявляють чималу кмітливість під час війни, деякі з них примудряються не воювати, але при цьому отримувати сотні тисяч гривень зарплати. Але навіть без особливих махінацій співробітникам держорганів в Україні за минулий 2024 рік платять значно більше, ніж у середньому по країні.

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Так, за даними Міністерства фінансів України, у листопаді 2024 року середня заробітна плата працівників центральних органів державної влади в Україні коливалася від 65,2 тис. грн. до 118,7 тис. грн. При цьому навіть мінімальні у цьому списку 65 тисяч гривень це на 60% більше, ніж на початку 2024-го.

Зазначимо, що, за даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата в Україні у вересні 2024 року становила 18 020 гривень. Мінімальний середній розмір оплати праці в 65,2 тис. у Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка у 3,5 рази вищий за середню по країні. Рекорд належить співробітникам Антимонопольного комітету України — їхня середня зарплата у листопаді 2024 року становила 118,7 тис. грн., що у 6,5 разів більше, ніж у середньому по Україні.

При цьому 118,7 тисячі гривень для АМКУ є середньою зарплатою, тобто керівництво відомства має отримувати ще більше. Цікаво, що за даними своєї останньої декларації за 2023 рік нинішній голова АМКУ Павло Кириленко отримав у Комітеті 369 тисяч гривень за вересень-грудень 2023 року. Тобто зарплата голови Комітету рік тому була нижчою ніж середній розмір оплати праці в АМКУ рік потому.

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Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП оголосили Павлу Кириленко підозру у незаконному збагаченні на 56 млн грн, пізніше суд призначив чиновнику заставу.

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