Якісне лікування на найвищому рівні: мер Кам’янського Білоусов про відновлення лікарні швидкої допомоги

У прифронтовому Кам’янському, що на Дніпропетровщині, в рамках масштабного проєкту відновлення трьох провідних лікарень міста, що реалізується за грантові кошти Європейського інвестиційного банку, після капремонту відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії у лікарні швидкої медичної допомоги. Проєкт розраховано на 2024−2025 роки. Про це розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

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«Щороку тут рятують життя понад двом з половиною тисячам пацієнтів, які перебувають у важких станах», — сказав Білоусов.

У Кам’янському провели капремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Зокрема, у цьому відділенні надають невідкладну допомогу людям із політравмами, інсультами, важкими отруєннями, нейрохірургічними патологіями, а також при складних післяопераційних періодах.

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«Завдяки сучасному обладнанню, яке забезпечує штучну вентиляцію легень, моніторинг стану пацієнтів та екстрений гемодіаліз, лікарі мають можливість проводити якісне лікування на найвищому рівні та рятувати життя», — додав Білоусов.

Також мер висловив подяку підприємству «Камет-Сталь» групи «Метінвест» за співфінансування цієї програми.

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«Спільними зусиллями ми створюємо сучасні, комфортні умови для пацієнтів та гідні умови праці для наших лікарів», — наголосив міський голова.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у Кам’янському вдається оновлювати медичні заклади міста. Також на початку цього року у місті запрацював потужний «Волонтерський центр», який об’єднав мешканців й став своєрідним духовним хабом, місцем сили для містян і вимушених переселенців (ВПО).

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