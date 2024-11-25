У Кам’янському в рамках грантової програми оновили відділення: мер Білоусов розповів деталі

Прифронтове Кам’янське є одним із лідерів по залученню європейських інвестицій в нашій країні. Це гарний приклад того, як місцева влада опікується своїм містом та громадою. Зокрема, на грантові кошти та за підтримки Європейського інвестиційного банку, у місті після капремонту відкрили гінекологічне відділення в «Міській лікарні № 9». Мер міста Андрій Білоусов розповів деталі.

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«Продовжуємо оновлювати медичні заклади нашого міста. Сьогодні після капітального ремонту відкрили гінекологічне відділення в «Міській лікарні № 9», — повідомив Білоусов.

За його словами, відділення розраховане на 40 ліжок і відповідає усім сучасним стандартам.

«Тут повністю оновлено внутрішнє оздоблення, замінено всі комунікації, встановлено кондиціонери, обладнано комфортні палати та сучасну операційну. Щороку в цьому відділенні проводять понад 2000 операцій, повертаючи здоров’я мешканкам міста та всього Кам’янського району», — додав мер міста.

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Він підкреслив, що ремонт виконано за грантові кошти в рамках масштабного проєкту з повного оновлення трьох найбільших лікарень міста — № 7, № 8 та № 9, а також амбулаторії поряд із 7-ю лікарнею.

Також мер подякував місцевому бізнесу за підтримку важливих ініціатив.

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«Вдячні підприємству „Камет-Сталь“ групи „Метінвест“ за фінансову підтримку, яка дозволила нам втілити у життя цю важливу ініціативу. Покращуємо медичну інфраструктуру та створюємо гідні умови як для пацієнтів, так і для медичних працівників», — сказав Білоусов.

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Раніше Андрій Білоусов розповів, як у рамках програми «Інвестиції в місто» залучають іноземні інвестиції для покращення стану інфраструктури, щоби забезпечити гідні умови життя мешканцям громади.

Також у Кам’янському не забувають дбати про безпеку громадян й використовують для цього будь-які можливості. Так, місто прийняло на свій баланс три бомбосховища від збанкрутілих підприємств й облаштувало там сучасний простір зі зручностями.

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