За кожен сантиметр землі: аналітик про те, чим займається російська делегація на переговорах

росія поставила перед собою завдання у Саудівській Аравії — затягувати переговори щодо війни якомога довше. Про це йдеться в аналізі старшого іноземного кореспондента The Telegraph Роланда Оліфанта.

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«Цікаві, складні, але достатньо конструктивні», — сказав про перемовини Григорій Карасін, представник рф.

Це мова процедурної трясовини, а не дипломатичного прориву. І означає вона просто бажання затягнути переговори якомога довше, зазначає автор статті.

«Чому? Будь-хто, хто стежить за цим конфліктом з моменту його початку 11 років тому, міг би сказати вам. У 2022 році росія ухвалила закон про „анексію“ Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, — продовжує експерт. - Оскільки російська конституція забороняє відмовлятися від російської території після того, як вона набута, аргументація полягає в тому, що війна повинна закінчитися з кожним сантиметром цих територій під російським контролем. Росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців віддати землі в тих регіонах, які вони досі утримують, або затягнуть переговори якомога довше, сподіваючись захопити їх силою. Навіть якщо вони не дійдуть до регіональних кордонів, кожен додатковий кілометр, який вони отримають, може бути зафіксований».

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Таким чином, «час зараз на нашому боці, і ми спробуємо використати його максимально ефективно», — заявили джерела від рф.

«Їм поставили завдання прискіпуватися до кожної коми», — сказало інше джерело.

Умови на полі бою і прогрес за столом переговорів безпосередньо пов'язані. Доки путін думає, що він може виграти в першому випадку, доти він буде тягнути час у другому, додає Оліфант.

«Завдання російської делегації — не дратувати американців прямою відмовою, а коли вони втратять терпіння, переконати їх, що причиною затримки є Україна, а не росія. Все, що ми можемо сказати напевно, це те, що переговори, швидше за все, затягнуться на тижні. Так само, як і бойові дії», — констатував він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що домовилися США та росія по Україні, згідно із заявою Білого дому.

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