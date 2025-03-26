Аргентина без Мессі принизила Бразилію та здобула путівку на ЧС-2026: відеоогляд матчу

Чинний чемпіон світу з футболу збірна Аргентини розгромила у відбірному матчі своїх непримиренних суперників із Бразилії (4:1) та достроково здобула путівку до фінального турніру ЧС-2026.

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Попри те, що земляки Дієго Марадони пробилися на чемпіонат світу ще до гри (після нічиєї Болівії і Уругваю — 0:0) та відсутність у складі травмованого Ліонеля Мессі, підопічні Ліонеля Скалоні на арені «Мас Муноменталь» у Буенос-Айресі не залишили від Вінісіуса і компанії каменя на камені — 4:1 (Альварес, 4, Фернандес, 12, Маккалістер, 37, Сімеоне, 71 — Кунья, 26). Додамо, що жирну крапку у побитті «чарівників м'яча» своїм дебютним голом за аргентинську збірну поставив син головного тренера «Атлетико» Дієго Сімеоне 22-річний Джуліано Сімеоне, який відзначився через три хвилини після виходу на заміну.



До речі, п'ятиразові чемпіони світу бразильці, які посідають у турнірній таблиці відбору лише четверте місце, не пропускали у свої ворота чотири м'ячіаж 11 років, відколи були принижені німцями в півфіналі домашнього ЧС-2014 — 1:7.

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Що ж до очного протистояння грандів південноамериканського футболу, то Аргентина розгромила Бразилію вперше за 61 рік (1964-го була перемога в товариському матчі — 3:0).

Додамо, що на даний момент на ЧС-2026, окрім господарів турніру США, Мексики і Канади, а також збірної Аргентини, вже кваліфікувалися команди Японії, Нової Зеландії та Ірану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Аргентини стала чемпіоном Південної Америки.

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Фото AFA

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