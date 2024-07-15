Сльози рекордсмена Мессі та оголені красуні на трибунах: відеоогляд фіналу Кубка Америки

У ніч на понеділок, 15 липня, на стадіоні «Хард Рок» у Маямі (США) відбувся фінальний поєдинок Кубка Америки з футболу, в якому чинний володар трофею збірна Аргентини перемогла в овертаймі команду Колумбії — 1:0 та рекордний, 16-й, раз піднялася на вершину (в Уругваю — 15 титулів, у Бразилії — 9).

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Переможний м'яч у ворота суперника, безпрограшна серія якого у всіх турнірах налічувала 28 (!) матчів, на 112-й хвилині забив форвард італійського «Інтера» Лаутаро Мартінес.

Відеоогляд матчу Аргентина — Колумбія — 1:0 у додатковий час

На жаль, легендарний Ліонель Мессі в одному з епізодів зустрічі підвернув ногу та був замінений у середині другого тайму. На лаві запасних нападник місцевого клубу «Інтер Маямі» не соромився сліз. Доки не прозвучав фінальний свисток.

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До речі, цього вечора Лео, попри травму, завоював свій 45-й трофей у кар'єрі і обійшов за цим показником засудженого бразильця Дані Алвеса (44), ставши найтитулованішим гравцем в історії футболу. А як могло бути інакше за такої гарячої підтримки трибун…

А ось ще один легендарний футболіст збірної Аргентини – олімпійський чемпіон 2008 року, чемпіон світу-2022, а також тріумфатор Кубка Америки-2021 та 2024, півзахисник «Бенфіки» Анхель Ді Марія провів свій прощальний матч у футболці національної команди, за яку забив 31 м'яч і віддав 32 асисти.

Додамо, що у поєдинку за «бронзу» Кубка Америки збірна Уругваю перемогла у серії пенальті команду Канади — 4:3 (ігровий час — 2:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півфінал Кубка Америки завершився бійкою футболістів та вболівальників.

Фото X CONMEBOL Copa America

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