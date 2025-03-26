Надважлива роль: стартували зйомки картини про найбільший злочин радянської влади
В Україні стартували зйомки художнього фільму про один з найбільших злочинів радянської влади — Голодомор. Стрічка «Співають коники у житі» створюється за підтримки Держкіно. Режисером повнометражної картини та співавтором сценарію став Євген Хворостянко.
Сюжет розгортається навколо історії шестирічного хлопчика, який вирушає до лісу у пошуках їжі для матері, яка помирає з голоду. Автори кажуть, що фільм про історію вибору — вижити за будь-яку ціну або залишитися людиною.
Серед акторів стрічки відомі зірки Віктор Жданов, Андрій Клименков, Гліб Суханов, Ксенія Данилова. Одну з головних ролей виконує Валерія Ходос, знана за роботою у картині «Будинок «Слово».
«Я отримала ще одну надважливу для себе роль в повному метрі „Співають коники у житі“, — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Валерія. — Вітаю всіх з початком знімального періоду».
«Чекаємо, — відповіли на новину підписники акторки. — Тема, яка, беззаперечно, потребує уваги».
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