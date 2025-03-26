41.23 / 41.79 44.63 / 45.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Надважлива роль: стартували зйомки картини про найбільший злочин радянської влади

19:19 26 березня 2025
Кадр фільму «Співають коники у житі»

В Україні стартували зйомки художнього фільму про один з найбільших злочинів радянської влади — Голодомор. Стрічка «Співають коники у житі» створюється за підтримки Держкіно. Режисером повнометражної картини та співавтором сценарію став Євген Хворостянко.

Сюжет розгортається навколо історії шестирічного хлопчика, який вирушає до лісу у пошуках їжі для матері, яка помирає з голоду. Автори кажуть, що фільм про історію вибору — вижити за будь-яку ціну або залишитися людиною.

Серед акторів стрічки відомі зірки Віктор Жданов, Андрій Клименков, Гліб Суханов, Ксенія Данилова. Одну з головних ролей виконує Валерія Ходос, знана за роботою у картині «Будинок «Слово».

РЕКЛАМА

«Я отримала ще одну надважливу для себе роль в повному метрі „Співають коники у житі“, — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Валерія. — Вітаю всіх з початком знімального періоду».

«Чекаємо, — відповіли на новину підписники акторки. — Тема, яка, беззаперечно, потребує уваги».

РЕКЛАМА

Раніше стартували зйомки популярного за радянських часів шоу.

137

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Люди вгору сходами, фото https://ua.freepik.com/

Отримаєте ключі від щастя: які знаки зодіаку скоро «відродяться з попелу»

Надя Дорофєєва

Я у шоці: мережа відреагувала на танці Наді Дорофєєвої

наслідки підриву Каховської дамби

Ми втратили судноплавство, але можемо відродити вівчарство: наслідки підриву Каховської дамби

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту