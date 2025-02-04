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Суспільство та люди

Спільна історія: українські фільми про голодомор та сучасну війну показали в Ірландії

15:59 4 лютого 2025
Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival

Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) у партнерстві з організацією NEWKD представив спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів, присвячених спільним історичним темам. Програма включала покази стрічок на теми війни та голоду, які підкреслюють зв'язок між Ірландією та Україною — спільну історію боротьби за виживання та незалежність.

«Культура має силу об'єднувати та сприяти розумінню. Досліджуючи нашу спільну історію, ми не тільки поглиблюємо зв'язок між українцями та ірландцями, але й створюємо сильнішу та більш об'єднану спільноту. Ми поділяємо досвід стійкості, боротьби та надії, який може надихнути на солідарність та взаємну повагу», — зазначив менеджер NEWKD Роберт Кері.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько представила фільм «Сімейний альбом» режисерки Марини Ткачук. Ця стрічка розповідає історію Самари Пірс, британської фотографині, чий прадід, австрійський інженер Олександр Вінербергер, став випадковим свідком Голодомору 1933 року. Він задокументував геноцид та таємно передав фотоальбоми з історичними світлинами до Відня. Самара, успадкувавши сімейний альбом, досліджує тему Голодомору та сучасної війни в Україні, продовжуючи справу прадіда з донесення правди.

«Вкрай важливо розуміти, що сучасна війна в Україні — це не лише питання територіальної суперечки чи політичного конфлікту. Це продовження того самого гноблення, яке мучило Україну вже понад століття. Страждання українського народу сьогодні є прямим наслідком давніх імперських амбіцій зламати дух та ідентичність України. Але ми, український народ, неодноразово показували, що нас не зламати. Ми пережили Голодомор, радянський гніт, а зараз боремося за свою свободу та право на існування незалежної нації. Ми показуємо світові, що означає не боятися тиранії… Ця віра підживлює нашу незалежність, зміцнює нашу рішучість і об’єднує нас із тими, хто поділяє наші цінності», — наголосила пані посол.

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Також був представлений документальний фільм «Незламні діти. Я чекаю», знятий українським продакшеном Online.ua. Героями фільму стали діти, які були вимушені поїхати з України, проте повернулися і чекають на повернення інших; діти, які отримали поранення внаслідок російських ударів, проте не зламалися; діти, які допомагають військовим та всіма силами наближають нашу перемогу.

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