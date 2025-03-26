Кабмін змінив правила отримання пенсій всіма українцями: що відомо

Кабінет Міністрів встановив єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Як зазначається в повідомленні, раніше люди, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на ТОТ, мали окремий алгоритм отримання пенсій. Це ускладнювало отримання коштів.

«Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок у будь-якому банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього», — йдеться в повідомленні.

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Також встановлено, що для отримання пенсій громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії з картки отримує саме він, пояснили в міністерстві.

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У Мінсоцполітики звертають увагу на те, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від країни-агресора росії. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від рф, та подати її до Пенсійного фонду України.

Зазначимо, що на 1 січня 2025 року кількість пенсіонерів в Україні становила 10,344 млн осіб. При цьому розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком — 72,59%

за інвалідністю — 15,21%

у разі втрати годувальника — 6,51%

за вислугу років — 5,12%

соціальні пенсії — 0,53%

довічне утримання суддів — 0,04%.

Середній розмір пенсії за 2024 рік зріс на 403,8 гривні (тобто на 7,5%) — до 5789,05 гривень. Інфляція за 2024 рік становила 12%.

Також нагадаємо, що декому з пенсіонерів у квітні мають збільшити виплати, а сума залежатиме від того, скільки місяців особа працює і який розмір внесків сплачує.

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