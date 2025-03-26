Якась чорна смуга: принца Гаррі через проблеми з візою можуть допитати на кордоні США

Візова суперечка принца Гаррі із центром, який наполягає на оприлюдненні його імміграційних документів, все ще триває, незважаючи на останні оновлення щодо його записів.

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Герцог Сассекський опинився у складній ситуації після того, як консервативний аналітичний центр Вашингтона, округ Колумбія, Heritage Foundation, попросив оприлюднити його документи на візу після його заяв про минуле вживання наркотиків у його мемуарах Spare, пише Express.

Днями були оприлюднені сильно відредаговані судові документи, але вони не пролили нового світла на обставини, за яких герцог в'їхав до США.

Тепер аналітичний центр вважає, що герцога слід «допитати» на кордоні США наступного разу, коли він подорожуватиме. Ця заява була оприлюднена лише через кілька днів після того, як центр вирішив, що знову буде висувати новий позов проти герцога.

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